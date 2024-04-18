Hacıosmanoğlu, TFF başkan adaylığını açıkladı

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı
Hacıosmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yola çıktık. TTF Başkanlığı için adayım." dedi.
Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.
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