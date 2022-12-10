Güzelyurt’un ağası Baf

Güzelyurt derbisinde karşı karşıya gelen Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasındaki mücadelenin galibi 3-1’lik skorla Baf Ülkü Yurdu oldu

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Halil Atlar

Binatlı: Uğur, Sertaç, Çağdaş, Abdurrahman, Mehmet Neşe (83.Dk Serkan), Ersen, Erdem (70.Dk Salih), Yusuf, Baran, Nazım (83.Dk Süleyman), Nevzat

BÜY: Erdoğan, Hasan Sedatgil, Mustafa Çağlar (90.Dk Ali Kerim), Mehmet Gürpınar, Mustafa Yorulmaz (86.Dk Ahmet Çakır), Ali Kemal (82Dk Tayip), Mehmet Eren, Mustafa Gardiyanoğlu, Michael, Metin, Osman

Kırmızı kartlar: 66.Dk Nevzat (Binatlı)- 45.Dk Michael (BÜY)

Goller: 45.Dk (P) Sertaç (Binatlı)- 14.Dk Mustafa Çağlar, 29 ve 79.Dk Mustafa Yorulmaz (BÜY)



Niyazi ERGÜLEN

AKSA Birinci Ligin 12. Haftasında Binatlı, ezeli rakibi Baf Ülkü Yurdu’nu Güzelyurt Üner Berkalp Stadında konuk etti.

Kalabalık bir taraftar topluluğunun izlediği maça Baf Ülkü Yurdu oldukça etkili başladı. Kırmızı yeşilliler, Mustafa Çağlar ve Mustafa Yorulmaz’ın golleriyle 2 – 0 öne geçerken, 45’te Sertaç’ın penaltı golü Baf Ülkü Yurdu’nu umutlandırdı. Baf Ülkü Yurdu’ndan Micheal kırmızı kart görürken, devre 1 – 2 tamamlandı.

Ikinci devre oyun 1 – 2 devam ederken, 66’da Binatlı’dan Nevzat kırmızı kart gördü. Bunu değerlendiren Baf Ülkü Yurdu 79’da yine Mustafa Yorulmaz ile skoru belirleyen golü buldu. 1 – 3

