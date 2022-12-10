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Mesarya evinin kralı

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Üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Mesarya ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Gönyeli arasındaki karşılaşmada bu sezon evinde kaybetmeyen Mesarya 4-0’lık skorla sahadan galip ayrıldı

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Mesarya evinin kralı
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Stad: Paşaköy Hasan Onalt 
Hakemler: Zekai Töre, Özal Çağlayan, Serdar Gürpınar 
Mesarya: Mehmet Özeralp, Çağrı, Orhan(84-Ahmet Tatlıses), Abdullah, Yusuf, Hüseyin Çidamlı, Okan(70-Mustafa Ayker), Salahi(84-Can Tülücü), Ahmet Kara, Mustafa Yaşınses(62-Eren Aktaş), Debouto 
Gönyeli: Mustafa Dağman, Kahraman(86-Emirhan), Buray(58-Anıl), Rıdvan(58-Dennis), Mustafa, Tufan, Mehmet Fatih Parlak, Kadir Çetinkaya, Halil Esen(68-Yusuf Elma), Osita, Kaan Oytun(68-Ahmet Eser) 
Goller: Dk. 8 Salahi, Dk. 54 ve 58 Debuto, Dk. 64 Oka (Mesarya)

Dk. 8 Debouto'nun pasında, Salahi topla buluştu. Ceza yayı üzerinde vuruşunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 1-0
Dk.15 Ahnet Kara kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Mustafa Dağman yatarak önledi.
Dk. 17 Mustafa Yaşınses'in kullandığı serbest atışta Yusuf kafayı vurdu. Mustafa Dağman gole izin vermedi.
Dk. 28 Tufan'ın şutunda top üstten dışarı gitti.
Dk. 42 Kadir çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden sert şutunda Mehmet Özeralp ayaklarıyla önledi.
Dk. 54 Mehmet Özeralp'in degajında Mustafa Yaşinses topu kontrol etti. Pasınd, Debouto topu önüne aldı. Şutunda top köşeden ağlara gitti. 2-0
Dk.58 Debouto ceza yayında topla buluştu. Şutunda top ağlara gitti. 3-0
Dk.64 Okan'ın ceza yayında şutunda savunmaya da.çarpan top ağlara gitti. 4-0
Dk.87 Osita ceza alanı içinde çaprazda vurdu. Mehmet Özeralp önledi..
 
 
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