Güneyde futbolda vaka sayış artıyor

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 2 bin 685 test sonucunda dün 30 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bunlar arasında futbolcuların, da bulunduğunu yazdı.
Habere göre Rum Sağlık Bakanı KonstantinosYoannu, yaptığı açıklamada, herkesin gurur duyduğu epidemiyolojik görüntünün alaşağı, sonuçlarının ise yönetilmesinin zor olabileceğini söyledi.
Futbol dünyasında artan vaka sayısına dikkat çekerken, düne kadar 53 futbolcuda Covid-19 belirlendiğini yazdı.
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