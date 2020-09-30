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Güneyde futbolda vaka sayış artıyor

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Güneyde futbolda vaka sayış artıyor
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen 2 bin 685 test sonucunda dün 30 yeni Covid-19 vakasının tespit edildiğini, bunlar arasında futbolcuların, da bulunduğunu yazdı.
Habere göre Rum Sağlık Bakanı KonstantinosYoannu, yaptığı açıklamada, herkesin gurur duyduğu epidemiyolojik görüntünün  alaşağı, sonuçlarının ise yönetilmesinin zor olabileceğini söyledi.
Futbol dünyasında artan vaka sayısına dikkat çekerken, düne kadar 53 futbolcuda  Covid-19 belirlendiğini yazdı.
 
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