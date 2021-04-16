Güney futbolu, Avrupa’da ilerliyor

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, Kıbrıs takımlarının topladıkları puanlarla UEFA sıralamasında Güney Kıbrıs’ı 15. sıraya getirmeleri ve Avrupa Kupalarına 5 takımın katılacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP), Kıbrıs takımlarının topladıkları puanlarla UEFA sıralamasında Güney Kıbrıs’ı 15. sıraya getirmeleri ve Avrupa Kupalarına 5 takımın katılacak olması ile ilgili açıklama yaptı.

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonunun açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu olarak, Avrupa müsabakalarında yer alıp son 5 yılda gerekli puanları toplamayı başaran ve Güney Kıbrıs'ı UEFA sıralamasında, büyük futbol geleneği ve tarihi olan ülkelerin önüne taşıyıp 15. sıraya getiren takımlarımızı tebrik ediyoruz.

Güney Kıbrıs futbolu olarak, uluslararası müsabakalarda mümkün olduğunca çok takımlı temsiliyeti başarabilmek için, bize verilen bu fırsattan yararlanmalı ve UEFA sıralamasında olabildiğince yüksek noktada kalmaya çalışmalıyız.

2022-2023 futbol sezonu Avrupa Kupalarında Güney Kıbrıs, Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla, Avrupa Ligi'nde bir takım ve Avrupa Konferans Liginde iki takımıyla temsil edilecek.”

