Güneşoğlu asbaşkan olacak

Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) 5 Haziran'da yapılacak olan genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Tekin Birinci, resmi adaylık başvurusunu yaptı.
Önemli isimlerin yer aldığı yönetim kurulunu da belirleyen Tekin Birinci’nin yönetim kurulunda Güneş Güneşoğlu da yer alacak.Tekin Birinci,yaptığı basın açıklaması sırasında Güneş Güneşoğlu’na asbaşkanım diye hitap ederek Güneş Güneşoğlu’nun seçilmeleri halinde yönetim kurulunda asbaşkan görevi yapacağını açıkladı.
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