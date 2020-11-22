banner480
banner69
Şampiyon Othelleo Masterleri
Şampiyon Othelleo Masterleri
2 0
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
Lefkoşa Turkcell’le koştu, çocuklar “El Ele Merkezi”ne kavuştu
13 0
 
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
Lüksün yeni tanımı: Maybach S580
41 0
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
Rekorlar, Cumhuriyet için kırıldı
24 0
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
Dünyanın en sevilen 7 çorbası
36 0
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
Kavşaklar aydınlatma bekliyor
15 0
Görenler şaşırıyor
Görenler şaşırıyor
120 0
banner529
banner570

Göztepe galibiyeti hatırladı

banner476

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. 2 gol atan Senegalli Cherif Ndiaye maçın yıldızı oldu.

Göztepe galibiyeti hatırladı
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleye Göztepe golle başladı. 10. dakikada Ndiaye ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.
Ankaragücü 29. dakikada EndriÇekici'nin ayağından gol kaçırdı. Sonrasında hakimiyetini sürdürmeyi başaran Göztepe ise son dakikada golü yese de sahadan 3-1 galip ayrıldı. 
Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, puanını 11'e yükseltti..
Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.