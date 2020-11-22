Göztepe galibiyeti hatırladı

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Göztepe, evinde MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi. 2 gol atan Senegalli Cherif Ndiaye maçın yıldızı oldu.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleye Göztepe golle başladı. 10. dakikada Ndiaye ağları sarstı ve takımını öne geçirdi.

Ankaragücü 29. dakikada EndriÇekici'nin ayağından gol kaçırdı. Sonrasında hakimiyetini sürdürmeyi başaran Göztepe ise son dakikada golü yese de sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başlayan ancak daha sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, puanını 11'e yükseltti..

Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.



