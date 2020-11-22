Moto GP'de sezonun son yarışı Miguel Oliveira’nın

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'sini RedBull KTM Tech 3 takımının Portekizli pilotu MiguelOliveira kazandı.

Suzuki Ecstar'ın İspanyol pilotu Joan Mir'in geçen hafta şampiyonluğu garantilediği sezonun son mücadelesi, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

RedBull KTM Tech 3'ten MiguelOliveira, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak kariyerinin ikinci zaferini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 3.193 saniye sonra geçen PramacRacing'denJack Miller ikinci, Oliveira'nın 3.298 saniye gerisindeki PetronasYamaha'danFrancoMorbidelli ise üçüncü oldu.



MotoGP'de pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

1. Joan Mir (İspanya): 171 puan

2. FrancoMorbidelli (İtalya): 158

3. AlexRins (İspanya): 139

4. AndreaDovizioso (İtalya): 135

5. PolEspargaro (İspanya): 135

