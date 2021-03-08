Göztepe evinde galip

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan İzmir temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı

Göztepe, Süper Lig'in 29. haftasında BB Erzurumspor'u konuk etti.

Karşılaşmayı her iki devrede bulduğu gollerle 3-1 kazanan İzmir temsilcisi, ligdeki yenilmezlik serisini de 5 maça çıkardı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Leo Schwechlen (KK), 83'te Halil Akbunar ve 90+8'de penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti. Konuk Erzurumspor'un 48. dakikada Emrah Başsan ile bulduğu gol ise puan almaya yetmedi.

Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Göztepe, 9. sırada yer aldı. Ligdeki 14. mağlubiyetini alan ve 26 puanı bulunan Erzurumspor ise 19. sırada kaldı