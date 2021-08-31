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Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi

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Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.
Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe’mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."
 
 
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