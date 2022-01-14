Görneç’ten transfer taarruzu

NECATİ KÜLAHLILAR
AKSA 1. Lig’de ilk devrede aldığı kötü sonuçlar sonucunda ligin dibine demir atan Görneç takımı ikinci devrede ligde kalabilmek adına iyi bir kadro kurarak çıkışa geçmek için transferler gerçekleştirdi.
Bu bağlamda Gençlik Gücü’nden İrfan Boşnak, Cihangir’den Hüseyin Yeşil, Çanakkale’den Osman Çobanoğlu ve Yeşilova’dan Volkan Ortakçı kendilerini Görneç’li yapan imzaları dün Futbol Federasyonu’nda attılar.
Öğleden sonra ise Görneç’in eski futbolcuları Mehmet Çavuş ve Celal Bilal Federasyonda imza atarak takıma döndürürken, Gençlik Gücü'nden genç isim Koray Ahmed'i de renklerine bağladı.
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