Yalova takviyelerle güçlendi

Birinci Lig’de ilk devreyi istediği yerde tamamlayamayan AKSA 1. Lig’in batı bölgesi takımı Yalova kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendirdi.
Sarı lacivertliler, bonservisi Göçmenköy'de bulunan Kayra Gevrek'i ve ilk devreyi kiralık olarak Göçmenköy'de geçiren Küçük Kaymaklı futbolcusu Erce Çakmak'ı renklerine bağladı. Ayrıca kalesini ise Kıvanç Demircioğlu’yla güçlendirdi.
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