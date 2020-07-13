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Görneç’in kurtarıcısı geldi

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Görneç, Türkiye Bölgesel Amatör Ligden yeniden takıma dönen golcüsü İlyas’ın hat trick yaptığı maçta Çanakkale’yi mağlup ederek kötü gidişi durdurdu. Çanakkale ise sıkıntıda kaldı

Görneç’in kurtarıcısı geldi
13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun organize edilen K-PET Birinci Ligde 28. hafta maçları dün oynandı.

Görneç ile Çanakkale arasında Üç Şehitler Stadında oynanan ve Fehim Dayı, İbrahim Katmer, Ali Akçınar hakem üçlüsünün yönettiği maç tempolu ve bol gollü geçti. Görneç İlyas Yılmaz'ın üç golü, İrfan ve Hasan Yaşınses ile goller bulurken, Çanakkale’den Selçuk biri penaltıdan 2 ve Okan ile goller buldu. Maç 5-3 sona ererken, Görneç’in kazandığı penaltı vuruşunda kaleci Umut, Levent’e gol izni vermedi. Çanakkale’den Ekrem kırmızı kart gördü.

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