Sarı Denizaltı’dan, Yunuslar’a 4 torpido

Yonpaş Dumlupınar, Gençler Birliği’ni farklı mağlup ederek K-PET Süper Lige çok yaklaştı. Gençler Birliği’nin ise play offta iddialı olma şansı oldukça azaldı
Stad: İskele Cumhuriyet Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Abdullah Genç, Halil Erdem Canaloğlu
Gençler Birliği: Çağatay, Sinan, Mehmetali(Kadir), Seyhan(Mete), Ertan, Serkan(Çağkan), Ahmet(Bülent Tur), Berhan, Neval, Emre, Sertan(Bülent Çakmak)
Dumlupınar: Türkkan, Abbas, İsmail, Turgut Kaan, Hicabi, Emre, Hüseyin(Beşir), Eyüp, Mert, Burak (İbrahim), Özgür
Goller: Dk: 47 Mert, Dk 54 Burak, Dk. 62 Hüseyin, Dk. 90 Hicabi
İbrahim DALOĞLU
K-Pet 1. Lig’in 28. Hafta karşılaşmasında Süper Lig hedefindeki iki takımın mücadelesinde konuk Dumlupınar rakibi Gençler Birliği’ni ikinci devrenin ilk 15 dakikasında bulduğu arka arkaya gollerle 4-0 mağlup ederek Süper Lig’in adeta gün saymaya başladı.
Maçın ilk devresinde iki takımın kontrollü mücadelesinde takımlar gol pozisyonu bulmakta zorlanırken, ilk devre 0-0’lık skorla sona erdi.
İkinci devrenin başında Gençler Birliği ceza sahasının önünde topla buluşan Dumlupınar’ın genç yeteneği Mert güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.
54. dakikada Dumlupınar’ın kullandığı serbest vuruşta Gençler Birliği ceza sahasında topa yükselen Burak kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
62. dakikada organize gelişen Dumlupınar atağında Hüseyin – Özgür verkaçında kaleciyle karşı karşıya kalan Hüseyin aşırtma bir vuruşla kalecinin üzerinden topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.
90. dakikada Gençler Birliği ceza sahası üzerinde topla buluşan Hicabi çok güzel bir vuruşla topu doksan denilen noktadan ağlara göndererek skor belirledi. 4-0