Gönyeli, Tepe'de

Gökhan KUZU

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'de yeni sezona yönelik resmi açılış gerçekleştirildi.

Gönyeli Şehitler Anıtına kortej halinde yürünmesi ile başlayan resmî açılış törenine yeni transferler de katıldı.

Teknik direktör Çetin İleri, sportif direktör Osman Emiroğlu ve teknik ekibin nezaretinde resmen sahaya inen kımızı beyazlıların ilk antrenmanını Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu da izledi.