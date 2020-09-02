banner480
banner69
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
89 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
20 0
 
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
34 0
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
283 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
29 0
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
Maserati’den iki Trofeo modeli daha
31 0
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
“Cratos’u satın aldı” iddialarına, Alaattin Çakıcı’dan yalanlama
36 0
banner460

Gönyeli, Tepe'de

banner476

Gönyeli, Tepe'de
Gökhan KUZU
K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'de yeni sezona yönelik resmi açılış gerçekleştirildi.
Gönyeli Şehitler Anıtına kortej halinde yürünmesi ile başlayan resmî açılış törenine yeni transferler de katıldı.
Teknik direktör Çetin İleri, sportif direktör Osman Emiroğlu ve teknik ekibin nezaretinde resmen sahaya inen kımızı beyazlıların ilk antrenmanını Mehmet Çıldır başkanlığındaki yönetim kurulu da izledi.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.