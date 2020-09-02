Okyanus, Gönyeli'de

Gökhan KUZU

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'de yeni sezona yönelik resmi açılış gerçekleştirildi.

Resmî açılış törenine yeni transferler de katılırken son transfer kaleci Okyanus oldu. Kemal Bağbal'ın askere gidecek olmasından dolayı kaleci arayışında olan Gönyeli, Doğan Türk Birliği'nden kaleci Okyanus'u transfer etti.