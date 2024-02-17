Gönyeli kısa kesti

AKSA 1.Lig’de 19.hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Geçitkale karşılaştı. Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gönyeli ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada 2 gol 1 asist ve 1 penaltı alan Kahraman maça damga vuran isim oldu.

Gönyeli StadıFehim Dayı, Sertan Alkın, Serkan Özdenkçi, Mehmet SezenerAli, Mehmet, Ömer, Mustafa, Metin, Cevdet, Kahraman(Cemre), İbrahim, İlyas(Berkay), Ahmet Can(Sercan), Ahmet(Süleyman)Cengiz, Burçin, Hasan(Andreas Gürbağ), Ali(Arif), Cemil, Hüseyin(Hicabi), Olgun, Mehmet(Derviş), Yekta, Enes(Hüseyin Yeşilbaş), İrfan,: 1’ ve 13’Kahraman Dönmez, 23’İlyas Yılmaz (Gönyeli)Dk. 68 İbrahim(Gönyeli)AKSA 1.Lig’de 19.hafta karşılaşmasında play-off hedefindeki Gönyeli ile play-out hattından çıkmak isteyen Geçitkale karşılaştı.Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gönyeli ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.Karşılaşmaya Gönyeli hızlı başladı ve henüz 48’inci saniyede Kahraman’ın golü ile 1-0 öne geçti.3.dakikada Gönyeli penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan İlyas kaleci Cengiz’i geçemedi.13.dakikada yine gelişen Gönyeli atağında ilk golün sahibi Kahraman kendisinin ve takımının 2’inci golünü attı ve skor 2-0 oldu.23.dakikada ise Kahraman bu kez yaptığı asistle İlyas’ı golle buluşturdu ve skor 3-0 oldu. İlk yarı 3-0 sonra erdi.İkinci yarıda her iki takım da pozisyonlara girse de maçta başka gol olmadı ve maçı Gönyeli 3-0 kazandı.