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Gönyeli kısa kesti

AKSA 1.Lig’de 19.hafta karşılaşmasında Gönyeli ile Geçitkale karşılaştı. Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gönyeli ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada 2 gol 1 asist ve 1 penaltı alan Kahraman maça damga vuran isim oldu.

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Gönyeli kısa kesti
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Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Sertan Alkın, Serkan Özdenkçi, Mehmet Sezener
Gönyeli: Ali, Mehmet, Ömer, Mustafa, Metin, Cevdet, Kahraman(Cemre), İbrahim, İlyas(Berkay), Ahmet Can(Sercan), Ahmet(Süleyman)
Geçitkale: Cengiz, Burçin, Hasan(Andreas Gürbağ), Ali(Arif), Cemil, Hüseyin(Hicabi), Olgun, Mehmet(Derviş), Yekta, Enes(Hüseyin Yeşilbaş), İrfan,
Goller: 1’ ve 13’Kahraman Dönmez, 23’İlyas Yılmaz (Gönyeli)
K.Kart: Dk. 68 İbrahim(Gönyeli)
 

AKSA 1.Lig’de 19.hafta karşılaşmasında play-off hedefindeki Gönyeli ile play-out hattından çıkmak isteyen Geçitkale karşılaştı.
Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gönyeli ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmaya Gönyeli hızlı başladı ve henüz 48’inci saniyede Kahraman’ın golü ile 1-0 öne geçti.
3.dakikada Gönyeli penaltı atışı kazandı. Atışı kullanan İlyas kaleci Cengiz’i geçemedi.
13.dakikada yine gelişen Gönyeli atağında ilk golün sahibi Kahraman kendisinin ve takımının 2’inci golünü attı ve skor 2-0 oldu.
23.dakikada ise Kahraman bu kez yaptığı asistle İlyas’ı golle buluşturdu ve skor 3-0 oldu. İlk yarı 3-0 sonra erdi.
İkinci yarıda her iki takım da pozisyonlara girse de maçta başka gol olmadı ve maçı Gönyeli 3-0 kazandı.
Foto: Gökhan Kuzu
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