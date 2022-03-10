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Gönyeli Futbol Akademisi’nden sosyal sorumluluk örneği

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Gönyeli Futbol Akademisi’nden sosyal sorumluluk örneği
Gönyeli Futbol Akademisi, futbol dışında öğrencilerini düzgün birer birey olarak yetiştirme adına çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı beyazlılar, Cumartesi günü Kalkanlı'da veliler, öğrenicler, yönetim ve tüm hocalarla birlikte fidan dikimi gerçekleştirecek.
Fidan dikiminin gerçekleştirileceği bölgeye ise Gönyeli Futbol Akademisi Anı Ormanı ismi verilecek.
Etkinlikle ilgili Gönyeli Futbol akdemisi’nden şu paylaşım yapıldı:
“Gönyeli Futbol Akademi'nin temellerini atarken hedefimiz sadece futbolcu, sporcu yetiştirmek olmadığını, ülkemize, cevremize, doğamıza sahip çıkacak bireyler yetiştireceğimizi görev edineceğimizi hep söyledik. Yıllardır planladığım hayalini kurduğum Gönyeli Futbol Akedemi Anı ormanını cumartesi hayata geçıriyoruz. Geleceğin sporucları, velilerimiz, yönetimimiz gönyeli sevdalıları ile geleceğimize güzel bir miras bırakmaya hazırız. Sosyal sorumluluk porjelerine devam. Futbol asla sadece futbol değidir (simonkuper) Cumartesi saat 10:00 görüşmek üzere. 09:30 da kulubümüzden otobüs hareket edecektir.”
 
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