KTSYD üyeleri tavla turnuvasında buluştu

Turnuva sonunda finalde rakibi İrfan Gelengül’ü mağlup eden Çağın Özılgaz şampiyon oldu. Turnuvayı üçüncü olarak Mustafa Evliya tamamladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) sosyal faaliyetleri çerçevesinde tavla turnuvası düzenledi. Turnuva üyelerin katılımı ile dernek merkezinde 9 Mart Çarşamba günü gerçekleştirildi. Keyifli müsabakalara sahne olan turnuva sonunda finalde rakibi İrfan Gelengül’ü mağlup eden Çağın Özılgaz şampiyon oldu. Turnuvayı üçüncü olarak Mustafa Evliya tamamladı.

Ocak ayında düzenlenen Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne katılım gösteren ve derneğe el işi tavla hediye eden Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir, düzenlenecek turnuvayı kazanacak olan kişinin ulaşım, konaklama ve istediği maçı Şeref Tribünü’nde takip etmesi şeklinde vadettiği büyük ödülü Çağın Özılgaz kazanmış oldu. İkinci İrfan GelengülEziç’ten çift kişilik yemek kazanırken, üçüncü Mustafa Evliya ise SportTarget’ten hediye çekinin sahibi oldu.

Yapılan açıklamada ilerleyen zamanda geleneksel olarak düzenlenen Ali Aytaç Tavla Turnuvası’nın da düzenlenmesinin planlandığı duyuruldu.

