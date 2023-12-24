Gönyeli'de, Piro galibiyetle başladı

Stadyum: Gönyeli Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Berk Bağrıkara, Yusuf Atlar
Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Mustafa, Kahraman, Ahmet Eser, Metin, Cevdet, İbrahim Kaba, İlyas
Binatlı: Uğur, Sertaç, Cenkay, Tahir, Erdem, Kutluhan, Mehmet Zaim, Abdurrahman, Malik, Hüseyin Tomak, Yusuf
Goller: 57.Dk İlyas, 73.Dk Ahmet Eser (Gönyeli)
Birinci Ligin 14. Hafta Pazar günü karşılaşmasında Gönyeli, Binatlı’yı Gönyeli Stadında kouk etti. Maçın ilk devresinde iyi oynayan Binatlı, net pozisyonlardan gol bulamadı.
Gönyeli ile Binatlı soyunma odasına 0 – 0 gittiler.
Ikinci devreye Gönyeli oldukça etkili başladı. Rakibi presle boğan ev sahibi ekip 57’de İlyas Yılmaz ile 1 – 0 öne geçti. 73’te Ahmet Eser, skoru belirleyen golü kaydetti. 2 – 0
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
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