Gönyeli'de, Piro galibiyetle başladı

Gönyeli, yeni teknik direktörü Mustafa Piro yönetiminde çıktığı ilk maçta Binatlı’yı ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup ederek, zirve mücadelesinde olmaya devam ederken, Binatlı alt sıralarda kaldı

Stadyum: Gönyeli Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Berk Bağrıkara, Yusuf Atlar

Gönyeli: Okyanus, Ahmet Can, Erol, İbrahim Öksüzoğulları, Mustafa, Kahraman, Ahmet Eser, Metin, Cevdet, İbrahim Kaba, İlyas

Binatlı: Uğur, Sertaç, Cenkay, Tahir, Erdem, Kutluhan, Mehmet Zaim, Abdurrahman, Malik, Hüseyin Tomak, Yusuf

Goller: 57.Dk İlyas, 73.Dk Ahmet Eser (Gönyeli)



Birinci Ligin 14. Hafta Pazar günü karşılaşmasında Gönyeli, Binatlı’yı Gönyeli Stadında kouk etti. Maçın ilk devresinde iyi oynayan Binatlı, net pozisyonlardan gol bulamadı.

Gönyeli ile Binatlı soyunma odasına 0 – 0 gittiler.

Ikinci devreye Gönyeli oldukça etkili başladı. Rakibi presle boğan ev sahibi ekip 57’de İlyas Yılmaz ile 1 – 0 öne geçti. 73’te Ahmet Eser, skoru belirleyen golü kaydetti. 2 – 0

(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

