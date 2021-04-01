Gönyeli’de antrenman sahasında çalışmalar yoğunlaştı

Gökhan KUZU
Gönyeli yönetimi, Gönyeli Stadyumunun alt kısmında bulunan ve bir süredir atıl durumda olan antrenman sahasınıyeniden hizmete koymayı hedefliyor.
Bakıma alınarak yeniden kullanılması sağlanacak olan antrenman sahasını hazır hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Tesisleşmeye büyük önem veren kulüp yönetimi, başta Gönyeli Akademi olmak üzere, kulübün alt yaş gruplarına hizmet etmesi için planlanan antrenman sahasını hızla tamamlamayı hedefliyor.
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