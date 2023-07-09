Gollü maçın galibi Gayretköy

O G B M A Y AV P 1. Akçay SK 5 4 1 0 17 4 13 13 2. Gayretköy GSK 5 4 1 0 14 5 9 13 3. Serhatköy SK 5 1 0 4 6 17 -11 3 4. Zümrütköy SK 5 0 0 5 3 14 -11 0

İktisatbankası BTM İkinci 2. Grupta, 5. Hafta maçında Serhatköy, Gayretköy’ü Güzelyurt Sentetik Stadında konuk etti.Şahin Coşkun’un yönettiği karşılaşma oldukça çekişmeli ve gol düellosu şeklinde geçti. Serhatköy henüz 2. Dakikada Haris Altunbaş ile 1 – 0 öne geçerken, Gayretköy, Mehmet Ali Avunç’un 2 ve Aydın Yavuz’un golleriyle devreyi 3 – 1 önde tamamladı.İkinci devrede de çekişme sürdü. Hat trick yapan Mehmet Ali Avunç 50’de skoru 1 – 4 yaparken, Hat trick yapan Haris Altunbaş skoru 3 – 4 yaptı. Maçta son sözü söyleyen Aydın Yavuz’un golüyle maç 3 – 5 tamamlandı.