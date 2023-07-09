banner913
banner932
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bisiklet ve aquatlon yarışı nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
20 0
KDV’de artış
KDV’de artış
35 0
 
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
Şan, Şimşek ile bir araya geldi
21 0
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
Aslanköy, Taşkent’i topa tuttu
213 0
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
Güney Kıbrıs'ta trafik kazası geçiren 47 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksi şoförünün durumu kritik
281 0
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Girne’de dün akşam meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
34 0
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
Mesarya bölgesinde bugün elektrik kesintisi olacak
52 0
banner964

Gollü maçın galibi Gayretköy

banner476

banner825
Gollü maçın galibi Gayretköy
banner960
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbankası BTM İkinci 2. Grupta, 5. Hafta maçında Serhatköy, Gayretköy’ü Güzelyurt Sentetik Stadında konuk etti.
Şahin Coşkun’un yönettiği karşılaşma oldukça çekişmeli ve gol düellosu şeklinde geçti. Serhatköy henüz 2. Dakikada Haris Altunbaş ile 1 – 0 öne geçerken, Gayretköy, Mehmet Ali Avunç’un 2 ve Aydın Yavuz’un golleriyle devreyi 3 – 1 önde tamamladı.
İkinci devrede de çekişme sürdü. Hat trick yapan Mehmet Ali Avunç 50’de skoru 1 – 4 yaparken, Hat trick yapan Haris Altunbaş skoru 3 – 4 yaptı. Maçta son sözü söyleyen Aydın Yavuz’un golüyle maç 3 – 5 tamamlandı.
 
İktisatbank BTM 2.Lig 2.Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Akçay SK 5 4 1 0 17 4 13 13
2. Gayretköy GSK 5 4 1 0 14 5 9 13
3. Serhatköy SK 5 1 0 4 6 17 -11 3
4. Zümrütköy SK 5 0 0 5 3 14 -11 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.