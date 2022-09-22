Gol düellosunun kazananı MTG

Süper Lig’de 2022-23 sezonunun açılış maçında son şampiyon Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Türk Ocağı karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak sezona galibiyetle başladı

Stad: Girne Mete Adanır Stadı

Hakemler: Utku Hamacıoğlu, Özal Çağlayan, Hüseyin Saçar

Türk Ocağı: Hüseyin, İlker İnceler, Bilal, Mehmet, Ali(Sassi), Doğukan, İlker Tek, Burak(İsmet), İbrahim, Ertaç, Remzi

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Bünyamin, İsaac, Uğur, Emre, Mehmet Gürlü(Lawrence), Mustafa,Mehmet Erol, Eray(Nevzat), Arif(Emre Özsin), Pote.

Goller: Dk. 11 İbrahim Kardal , Dk. 55 Remzi (T. Ocağı), Dk. 23 Pote, Dk. 29 ve 40 Eray Vudalı(MTG)

Kırmızı Kart: Dk. 90+1 Ertaç(Türk Ocağı)



Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig’de 2022 – 2023 sezonu Girne Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü maçıyla başladı. Maçı Utku Hamamcıoğlu yönettiği karşılaşmada 1-0 geriye düşen MTG ilk devrede bulduğu 3 golle karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi.

Çekişmeli geçen ilk devrede Türk Ocağı, 11. dakikada İbrahim Karadal ile 1 – 0 öne geçti. Bu golden sonra toparlanan Mağusa Türk Gücü, 23. dakikada Pote’nin golüyle 1 – 1’i yakaladı.

MTG 29. dakikada Eray Vudalı kafa golü ile skoru 2-1 yaptı. Bu golden sonra ataklarına devam eden MTG 40. dakikada yine Eray’ın attığı kafa golüyle skoru 1 – 3 yaptı. Devre de bu skorla tamamlandı.

Türk Ocağı ikinci devrede yabancı oyuncusu Muhammed’i oyuna alarak etkili başladı.

Ev sahibi Türk Ocağı 55. dakikada Remzi’nin klas golüyle skoru 2 –3 yaptı.

Bu dakikadan sonra tempoyu düşüren Mağusa Türk Gücü skoru korumayı başarıp deplasmanda aldığı 3 – 2’lik galibiyetle sezona başladı.

Maçın uzatma anlarında Türk Ocağı’ndan kaptan Ertaç Taşkıran kırmızı kart gördü.



