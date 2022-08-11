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Turunç’un sıradaki durağı dünya şampiyonluğu

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UBO Federasyonun organize ettiği Dünya Şampiyonluğu Kemer maçı 17 Eylül’de İstanbul’da yapılıyor. Demir Yumruk lakaplı milli boksörümüz Metin Turunç Dünya Şampiyonluğu için ringe çıkacak

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Turunç’un sıradaki durağı dünya şampiyonluğu

Beyzade ÜNALMIŞ

KKTC Milli Boksörü Demir Yumruk lakaplı Metin Turunç 17 Eylül’de Dünya Şampiyonluğu Kemer maçına çıkacak. UBO Federasyonu tarafından organize edilen Kemer Şampiyonluk maçı İstanbul’da olacak. Hazırlıklarını çift idmanla sürdüren Metin Turunç 17 Eylül’de çıkacağı maç için 15 Eylül’de adadan ayrılacak. Milli Boksör Metin Turunç, yaptığı açıklamada organizasyonun UBO federasyonu tarafından yapıldığını TV 8,5 kanalından canlı yayınlanacağını, çalışmalarına ise aralıksız devam ettiğini söyledi.

Çıktığı her maçın kendisi için anlamlı ve değerli odluğunu belirten Metin Turunç, 17 Eylül’de çıkacağı maçında bu değerde olduğunu söyledi.

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