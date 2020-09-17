Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Gökhan Töre ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki deneyimli oyuncu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Gökhan Töre, Beşiktaş'tan yılık 4 milyon lira garanti ücret alacak.
2019-20 sezonunda Yeni Malatyaspor formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Gökhan Töre, 1.792 dakika sahada kalarak 2 gol 5 asistlik katkı vermişti.
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