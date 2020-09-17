Yenilenen salonun ismi Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu

KKTC Cimnastik Federasyonu salonunun ismi,Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olacak. Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonun isminin Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olmasından büyük gurur ve mutluluk duyduğunu söyledi

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyon salonunun isminin Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olması yönünde karar üretti.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunun aldığı kararı Dr Fazıl Küçük Vakfı ile de paylaşan federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dr Fazıl Küçük Vakfı başkanı Mehmet Küçük ve vakıf sekreteri Dr. Rifat Siber ile bir araya geldi.

Dr Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulunun da onay vermesi sonrasında Cimnastik Federasyonu Salonunun isminin, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olması kesinleşti.

Şu anda tadilatı devam eden salonun tadilatı tamamlandıktan sonra salon girişine Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu tabelası asılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonun isminin Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu olması ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunlar söyledi:

“Salonumuza Liderimiz Dr Fazıl Küçük’ün isminin verilecek olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Tadilat sonrasında ortaya çıkacak modern salonumuza, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonu tabelasını büyük bir gururla takacağız.

Bize bu imkanı tanıyan Dr Fazıl Küçük Vakfı başkanı Mehmet Küçük nezdinde tüm vakıf yönetimine ve çalışanlarına, yönetim kurulum adına teşekkür ederim.”

