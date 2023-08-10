Göçmenköy takviyelere devam ediyor

Necati KÜLAHLILAR
Lefkoşa’nın Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Göçmenköy Kulübü daha önce prensipte anlaştığı ve antrenmanlara çıkardığı 2 futbolcuya bugün resmi imzaları attırdı.
İskoçya 2. Lig’de futbol oynayan Mali asıllı Fransız, Gime Toure ve Binatlı’dan Alattin Yavuz’a, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda resmi imzaları attırdı. Sol kanat ve forvet Toure ile sol bek Alattin Yavuz’un imza töreninde yönetici Mustafa Ayker de hazır bulundu.
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