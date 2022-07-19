Göçmenköy güç depoluyor

Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig’in başkent ekiplerinden Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.
Dünkü antrenmanda Teknik direktör İltaç Karayel nezaretinde düz koşu ile başlarken, ardından kuvvetlendirme çalışmalarına ağırlık verildi.
Göçmenköy’ün yapılan antrenmanda yabancı futbolcular çalışmaya katılırken nenesi vefat eden Kemal Uçaner antrenmana katılmadı.
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