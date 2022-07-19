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Göçmenköy güç depoluyor

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Süper Lig’de bu sezona iddialı transferlerle giren Göçmenköy teknik direktör İltaç Karayel yönetiminde güç depoluyor

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Göçmenköy güç depoluyor
Necati KÜLAHLILAR
Aksa Süper Lig’in başkent ekiplerinden Göçmenköy yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde devam ediyor.
Dünkü antrenmanda Teknik direktör İltaç Karayel nezaretinde  düz koşu ile başlarken, ardından kuvvetlendirme çalışmalarına ağırlık verildi.
Göçmenköy’ün yapılan antrenmanda yabancı futbolcular çalışmaya katılırken nenesi vefat eden Kemal Uçaner antrenmana katılmadı.
 
 
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