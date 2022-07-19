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Aslan Seferovic'i duyurdu

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Aslan Seferovic'i duyurdu
Galatasaray, Seferovic için Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Portekiz Primeira Liga ekiplerinden Benfica'da forma giyen Bosna kökenli İsviçreli millî futbolcu Haris Seferoviç ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Golcü oyuncu İstanbul'a iniş yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Galatasaray: "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır." açıklamasını yaptı.
 
 
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