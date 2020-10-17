Göçmenköy Akademi çalışmalara başladı

Ülkemizde pandemi nedeni ile eğitime ara veren futbol akademileri çalışmalarına yeniden başlıyorlar.

Göçmenköy Futbol Akademisi de çalışmalarına yeniden başladı. Göçmenköy Futbol Akademisi, Covid-19 dolayısı ile ara verilen akademi antrenmanlarına, zorunlu ara öncesindeki aynı program dahilinde hijyen tedbirleri alınarak başladı.

