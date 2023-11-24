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Göçmenköy, 3 puanı 90’da kaçırdı

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Süper Ligin 10.hafta açılış maçında Göçmenköy, 1-0 öne geçtiği ve sayısız gol pozisyonundan faydalanamadığı maçta Çetinkaya’nın 90.dakikadaki golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere sona erdi

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Göçmenköy, 3 puanı 90’da kaçırdı
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Stat: Atatürk Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Arif Malek, Serdar Gürpınar.
Çetinkaya: Kemal, Burak(Ali), Agit, Hamit(Aşkın), Recep, Behiç(Ömer), Yasin, Cemal(Muammer), Çağdaş, Osita, Ernest
Göçmenköy: Mehmet, Reşit, Bilal, Bayram(Mahmut İneci), Kadir(Mahmut Amasyalı), Toure, Arda(Mustafa İnanç), Samet, İbrahim, Debouto(Bekir), Remzi.
Goller: Dk. 90 Reşit(K.K)(Çetinkaya), Dk. 31 Remzi (Göçmenköy)
 
Aksa Süper Ligin 10. Haftasının açılış maçında Lefkoşa’da Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelen Çetinkaya ile Göçmenköy’ün mücadelesi 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İlk devre Göçmenköy’ün yakaladığı birçok gol pozisyonuna rağmen sadece bir gol atabilmesine karşın ikinci devrede de birçok gol pozisyonunu değerlendiremedi. Maçın son dakikalarında kendi kalesine attığı golle sahadan  bir puanla ayrıldı.
Göçmenköy 31. dakikada orta alanda Gime Toure’nin kazanıp getirdiği atakta Çetinkaya defansının arkasına attığı ara pasla buluşan Remzi güzel bir plase vuruşla topu ağlara gönderdi.
Özellikle bu dakikadan sonra daha fazla pozisyona giren Göçmenköy takımı, Toure, Remzi, Debouto ile pozisyonlar bulmasına karşın farkı ikiye çıkaracak golü atamadı.
İkinci devreye 3 oyuncu değişikliğiyle başlayan Çetinkaya takımı rakibinin üstünlüğünü kırmaya çalıştı.
Zaman zaman iki takımında pozisyonlara girdiği ikinci devrenin son dakikasında Yasin’in rakip ceza alanına girerken yaptığı ortada Mahmut İneci’nin kafasına çarpan top ağlara gitti ve maç 1-1’lik skorla tamamlandı.
Bu sonucun ardından Göçmenköy puanını 18 yaparken, Çetinkaya da 14 puana yükseldi.
 
 
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