Göçmen’in ilk yabancısı Debouto

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy İdman Yurdu, yabancı uyruklu futbolcu kontenjanına Quentin Debouto’yu dahil etti

Göçmenköy yabancı kontenjanında ilk tercihini Quentin Debouto ile kullandı.

Geride bıraktığımız sezon Mesarya Spor Kulübü forması giyen Debouto, kulübün tarihindeki en iyi Süper Lig derecesi olan lig üçüncülüğüne 29 maçta attığı 21 golle katkı sağlamıştı.

Bir süredir Beninli forvet oyuncusu ile ilgilenen Göçmenköy teknik direktör Nazım Aktunç'un raporu doğrultusunda kadroya dahil edildi. Göçmenköy Başkanı Ersan Karataş, anlaşmaya varılmasının ardından Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda Debouto’ya imza attırarak Göçmenköy formasını giydirdi.

Bu sezon yaptığı yerli transferlerle de dikkat çeken Göçmenköy, bir süre önce Remzi Betmezoğlu, Bilal Ceylan ve kaleci Mehmet Özeralp’i renklerine bağlamıştı.

