Göçmen tecrübelileri kadrosuna katmaya devam ediyor

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Göçmenköy ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken kadrosunu da güçlendirmeye devam ediyor.

Göçmenköy takımı Dumlupınar’dan tecrübeli orta saha oyuncusu Burak Sarıkaya’yı bonservisli, Haspolat’tan ise kaleci Kemal Ağrı’yı kiralık olarak renklerine bağladı.

Her iki oyuncu da bugün Kıbrıs Türk Fubol Federasyonu’nda imza atarak Göçmenköy formasını giydiler.

