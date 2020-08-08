Girne’de Perçinci dönemi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin yeni ekibi Girne Halk Evi’nde, yeniden kulüp başkanı olan Veli Esendağlı, takımı çalıştıracak teknik adamı belirledi.

Takımı K-PET Süper Lige çıkaran Rıza Erseven’in görev yapmayacak olmasından dolayı öncelikle Turan Altay ile masaya oturan Veli Esendağlı,Turan Altay ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasından sonra Emre Perçinci’ye teklif götürdü.

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ile Emre Perçinci arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, Emre Perçinci kırmızı beyazlıların yeni teknik direktörü oldu.



