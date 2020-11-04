"Girne söke söke hakkını alır"

Veli Esendağlı, “Devlet ve Girne Belediyesi, GHE’ne yatırım amaçlı hiçbir yer vermedi. Ancak DTB, Türk Ocağı ve Tatlısu gibi kulüplere yer verildi. Bize kulübümüzün yanındaki alan dahi verilmedi. GHEs öke söke hakkını alır.” açıklamasını yaptı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Girne Halk Evi’nin (GHE) kulüp başkanı Veli Esendağlı, devlet ve Girne Belediyesinden, Girne Halk Evi kulübüne yatırım amaçlı hiçbir arazi veya gelir getirici otopark verilmediğini açıkladı.

Devlet ve Girne Belediyesi yetkililerine tepkili olan Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Devlet ve Girne Belediyesinden, Girne Halk Evi kulübüne yatırım amaçlı hiçbir arazi veya gelir getirici otopark verilmedi. Ancak Girne'de ve bölgedeki kulüplere, örneğin Doğan Türk Birliği, Türk Ocağı ve Tatlısu'ya arazi veya otopark verildi.

Biz ise kulübümüzün hemen yanındaki alanı otopark olarak işletip kulübe gelir getirmek için istememize rağmen bize verilmedi. Ama geçtiğimiz hafta basına yansıdığı gibi Doğan Türk Birliği'ne halen daha arazi veriliyor. Biz kulüplere arazi verilmesin demiyoruz. Ama başkasına verilirken, Girne’nin gerçek takımı Girne Halk Evi'ne de verilsin. Aksi durumda Girne Halk Evi gerekirse söke söke hakkını alır.”

