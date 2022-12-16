Girne Halk Evi’nde beklenmedik ayrılık

Aksa 1.Lig ekiplerinden Girne Halk Evi’nde antrenörAfünGirgen ile yollar ayrıldı. Üst üste aldığı iki galibiyetle çıkışa geçen Girne Halk Evi’nde yönetim kurulu ile bazı konularda sorunlar yaşayan AfünGirgen, takımdan ayrılma kararı aldı. AfünGirgen yönetiminde Girne Halk Evi 12 haftada 15 puan toplamıştı.

