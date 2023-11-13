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GG’li Abu Dumbuya’ya milli davet

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GG’li Abu Dumbuya’ya milli davet
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China Bazaar Gençlik Gücü’nün Sierra Leone’li futbolcusu Abu Dumbuyai Sierra Leone’in 15-19 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları Etiyopya ve Mısır karşılaşmaları için Sierra Leone Milli takımından davet aldı.
Konuyla ilgili Gençlik Gücü Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:
“C.B. Gençlik Gücü TSK Futbol A Takımı milli oyuncumuz Abu Dumbuya, 15-19 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları Etiyopya ve Mısır karşılaşmaları için Sierra Leone Milli takımına davet almıştır. &#127482;&#127487;Oyuncumuza milli maçlarında başarılar dileriz.”
 
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