GG’li Abu Dumbuya’ya milli davet

China Bazaar Gençlik Gücü’nün Sierra Leone’li futbolcusu Abu Dumbuyai Sierra Leone’in 15-19 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları Etiyopya ve Mısır karşılaşmaları için Sierra Leone Milli takımından davet aldı.
Konuyla ilgili Gençlik Gücü Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:
“C.B. Gençlik Gücü TSK Futbol A Takımı milli oyuncumuz Abu Dumbuya, 15-19 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları Etiyopya ve Mısır karşılaşmaları için Sierra Leone Milli takımına davet almıştır. Oyuncumuza milli maçlarında başarılar dileriz.”
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