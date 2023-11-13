GG’li Abu Dumbuya’ya milli davet

China Bazaar Gençlik Gücü’nün Sierra Leone’li futbolcusu Abu Dumbuyai Sierra Leone’in 15-19 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları Etiyopya ve Mısır karşılaşmaları için Sierra Leone Milli takımından davet aldı.Konuyla ilgili Gençlik Gücü Kulübü’nden şu açıklama yapıldı:“C.B. Gençlik Gücü TSK Futbol A Takımı milli oyuncumuz Abu Dumbuya, 15-19 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası eleme maçları Etiyopya ve Mısır karşılaşmaları için Sierra Leone Milli takımına davet almıştır.Oyuncumuza milli maçlarında başarılar dileriz.”