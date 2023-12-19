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GG’den Arif Uysal bombası

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Mağusa Türk Gücü’nün deneyimli futbolcusu Arif Uysal, yönetim ile yaptığı görüşme sonucunda takımdan ayrılma kararı alırken, ligin ikinci devresinde Lefkoşa ekibi China B. Gençlik Gücü’nde futbol hayatına devam edecek

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GG’den Arif Uysal bombası
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü'nde forma giyen ve dün yaptığı görüşme sonucunda takımından ayrılacağını açıklayan Arif Uysal'ın yeni adresi belli oldu. Uysal Süper Lig'in Başkent ekiplerinden China Bazzar Gençlik Gücü'ne transfer oldu.
Ligde geride kalan 13 haftada forma giydiği maçlarda 4 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, gün içinde Mağusa Türk Gücü'nden ayrılacağını duyurmuştu.
MTG’DEN ARİF’E TEŞEKKÜR
Mağusa Türk Gücü yönetimi takımdan ayrılan Arif Uysal için teşekkür mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:
“Alt yapımızda yetişen uzun yıllar takımımızın formasını başarılarla terleten Arif Uysal ‘a camiamız adına sonsuz teşekkürler
Küçük yaşlarda giymeye başladığı sarı yeşilli formamızla dört lig şampiyonluğu ve sayısız kupa başarılarında formamızı terleten Arif Uysal ile bugün karşılıklı olarak yolları ayırmış bulunmaktayız. Arif Uysal’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”
 
 
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