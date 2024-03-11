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GG’de, Kolcu’yla yollar resmen ayrıldı

Gençlik Gücü’nde geçtiğimiz hafta sonu yönetime istifasını sunan teknik direktör Derviş Kolcu’nun kararı Gençlik Gücü yönetimi tarafından kabul edilerek yollar ayrıldı

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GG’de, Kolcu’yla yollar resmen ayrıldı
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Aksa Süper Ligin Lefkoşa ekibi China Bazaar Gençlik Gücü’nde 22. Haftada oynanan Gençler Birliği maçında alınan farklı mağlubiyet sonrasında teknik direktör Derviş Kolcu’nun istifasını yönetime sunması sonrasında bu kararı görüşen yönetim istifayı onayladı.
Ligin son 8 haftasında takımın başında görev yapacak hoca için çalışmalar devam ederken yönetim Serkan Önet’le de bir görüşme gerçekleştirdi.
China Bazaar Gençlik Gücü, Derviş Kolcu ayrılığını resmi sosyal medya facebook hesabı üzerinden şöyle duyurdu:
“CB Gençlik Gücü Futbol A Takımı teknik direktörümüz Derviş Kolcu ve ekibinin geçtiğimiz günlerde yönetimimize iletmiş olduğu istifasını bugün itibari ile kabul ettiğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız. Derviş Kolcu ve ekibine bu güne kadar bize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz.”
 
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