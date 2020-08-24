GG sahaya indi

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Gençlik Gücü (GG)yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün sahaya indi.

Gençlik Gücü, Kemal Deniz Antrenman Sahasında sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Kemal Yürekli, yardımcı antrenör Niyazi Özekmekçi ve kaleci antrenörü Ahmet Çeliker eşliğinde yapılan antrenmana Osman Karamanlı başkanlığındaki yönetim kurulu da katıldı.

