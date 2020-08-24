Görneç'te aday yok

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Görneç'te, Çarşamba akşamı yapılacak olan genel kurul öncesinde başkan adayı çıkmadı. Mehmet Şah'ın başkanlığa devam etmeme kararından sonra ismi başkan adayı olarak gündeme gelen Fırat Kasım da başkan adayı olmadığını açıkladı. Fırat Kasım, günü geldiğinde seve seve Görneç kulübüne başkanlık yapacağını ama bunun zamanının şimdi olmadığını sözlerine ekledi.