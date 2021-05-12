İkbal yardımlarına ara vermedi

China Bazaar Gençlik Gücü fahri başkanı Mazhar İkbal, Ramazan ayı boyunca ihtiyaçlı ailelere yaptığı yemek yardımını son günde de yaptı.

China Bazaar binasında her gün yaklaşık ihtiyaçlı 500aile için hazırlanan iftar yemeklerinin hazırlanmasına bizzat katkı koyan Mazhar İkbal’e, Gençlik Gücü futbolcusu Sezgin Dağ da yardım etti.

