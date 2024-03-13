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Gençlik Gücü, 24 saatte Borataş’la yolları ayırdı

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Gençlik Gücü, 24 saatte Borataş’la yolları ayırdı
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China Bazaar Gençlik Gücü'nde teknik direktör Derviş Kolcu'nun istifasından sonra dün sabah anlaşmaya varılan Mustafa Borataş ile 24 saatte yollar ayrıldı.
Yeşil beyazlılarla dün antrenmana çıkan Borataş'ı telefonda arayan yöneticilerin gerekçelerine tecrübeli teknik adam tepki gösterdi.
Her konuda anlaşmaya vardığını belirten Mustafa Borataş, 8 futbolcunun birlikte çalışmak istemediğini yönetime iletmesinin ve bunun kabul görmesinin düşündürücü olduğunu ifade etti. Borataş,." Futbolcuların bu şekilde yönlendirme yapması ve değer verdiğim GG yönetimimin bir gün içinde bu kararı üretmesi beni şaşırttı ve üzdü " dedi.
 
 
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