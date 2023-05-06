Gençler puanı kurtardı, play-off’a kaldı

Pera Gençler Birliği konuk ettiği Lapta karşısında beraberliği son dakikalarda bulduğu golle kurtararak elde ettiği 1 puanla 6. sırada yer alarak play-off oynama hakkını elde etti

Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Sabriye Atikoğlu, Şahin Coşkun

Pera L. Gençler Birliği: Hamit, Ertan, İsmet(Mahmut), Emir, Kadir, Olgun(Barın), Berk(Sertan Bulut), Abdülaziz, Mehmetali, Sinan, Sertan.

Lapta: Okyanus, Süleyman, Necip, Tarkan(Samet), Selçuk(MustafaAsrın), İsmail(Barış), Göksel(Mazlum), Mustafa, Berkay(Doğuş), Orhan, Enes.

Goller: Dk. 85 Sertan Kurukafa(G.Birliği), Dk. 68 Mustafa(Lapta)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 30. Haftasında hem play-off hem de play-out hattını ilgilendiren karşılaşmada Pera Gençler Birliği ile Lapta arasındaki mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Her iki takımında galibiyet için mücadele ettiği maçın sonunda Gençler Birliği play-off oynama hakkı elde ederken, lapta ise play-out hattı dışında kaldı.

Dk. 8 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Lapta ceza sahası önünde topla buluşan Sertan'ın vuruşunda top üst direği yalayarak auta gitti.

Dk. 10 Lapta atağında Enes'in şutunda top üstten auta gitti.

Dk.15 Gençler Birliği atağında Sinan'ın ortasında Abdülaziz kafa vuruşunda kaleci Okyanus topu kornere çeldi.

Dk.33 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Mehmetali'nin ara pasında defans arkasında topla buluşan İsmet sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 38 Lapta atağında topla buluşan Göksel'in pasıyla Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluşan Enes önünü boşaltarak şutunda top kaleciden döndü.

Dk.69 Hızlı gelişen Lapta atağında topla buluşan Enes solda boş pozisyonda bulunan Mustafa'ya topu bıraktı. Mustafa'da önünü boşaltarak düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.0-1

Dk. 86 Gençler Birliği atağında Lapta defansından dönen topla buluşan Sertan Bulut'un ortasında Lapta ceza sahası içinde topla buluşan Sertan sol ayağıyla şutunda top köşeden ağlara gitti. 1--1

Dk. 90 Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Mahmut'un ara pasında defans arkasında topla buluşan Sertan'ın vuruşunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı. Bu sonuçla Pera Gençler Birliği 50 puanla 6. sırada, Lapta ise 41 puanla 9. sırada ligi tamamladı.

