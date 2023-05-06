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Karşıyaka, şampiyonluğu galibiyetle kutladı

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Karşıyaka, şampiyonluğu galibiyetle kutladı
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Birinci Ligde geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Miracle Karşıyaka, konuk ettiği Girne Halk Evi karşısında geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı. Maçın ardından kupasını kaldıran Karşıyaka, elde ettiği başarıyı kutlarken Girne Halk Evi bu mağlubiyetle Play-out potasından çıkamadı. Karşıyaka’nın galibiyet golleri 50 ve 71. dakikalarda İlyas Yılmaz, 73. dakikada Arseven Dağer ve 77. dakikada Aksel Kaptanoğlu’ndan gelirken, Girne Halk Evi’nin tek sayısını 5. dakikada penaltıdan Ayden Tahsin kaydetti.

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