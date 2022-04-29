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Gençler, Çanakkale’yi geçemedi

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Birinci Lig’de iki farklı hedefleri olan Çanakkale ile Gençler Birliği’nin Çanakkale sahasındaki mücadelesinde takımlar ikişer gol atarak birer puanla sahadan ayrıldılar

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Gençler, Çanakkale’yi geçemedi
Stad: Çanakkale Muharrem Döveç Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Selim Kaynarca, Furkan Yılmaz
Çanakkale: Umut, İmirze(46-Rifat), Ferdi(46-Faruk), Çağdaş, Mustafa Oğur, Hüseyin Laçin(46-Tugay), Hakan Laçin, Eren, İzzet(68-Mustafa Gök), Yekta, Altay(46-Barın)
Gençler Birliği: Cengiz, Mehmet Ali, Ahmet Kara, Berk, Beşir Ndiaye, Bülent Tur(78-Ramazan), Emir Dolu, İsmet(52-Osman Turgut), Kadir Erol, Salih, Sertan Bulut(68-Mustafa Baydoğan)
GOLLER: İzzet-63, Barın-87(Çanakkale), Ahmet Kara-21, Emir Dolu-56(Gençler Birliği)
Kırmızı kart: Osman Turgut-70(Direkt)(Gençler Birliği)
 
Aksa 1. Lig’de Play-out şansı bulunan ve puan farkını kapatmak isteyen Çanakkale konuk ettiği play-off hattındaki Gençler Birliği'yle 2-2 berabere kaldı. Yeşil beyazlılar puanlarını 14'e çıkarttılar. Takımın gollerini İzzet ve Barın kaydetti. Bu arada yeşil beyazlılar bazı pozisyonlarda penaltı beklerken, son bölümdeki mücadele takdir aldı.
Play-off hedefindeki Gençler Birliği ise iyi başladıği maçta Ahmet Kara ve kaptan Emir Dolu'nun golleriyle öne geçmesine karşın skor üstunlüğünü koruyamadı. Bu sonuçla takımın puanı 54 olurken, maç fazlasıyla üçüncü sırada yer aldı. Oyuna ikinci yarıda giren Osman Turgut, rakibine topsuz alanda faul yaptığı gerekcesiyle yardımcı hakem Furkan Yılmaz'ın uyarısıyla maçın hakemi İsmail Ercan'dan direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Osman Turgut karara bir süre itiraz ederek tepki gösterdi.
 
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