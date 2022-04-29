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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı. Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

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Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 5. dakikada Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve 82. dakikada Miha Zajc'dan geldi. Gaziantep FK'nın gollerini ise 66. dakikada Angelo Sagal ve 90+7'de' Maxim kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 7. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 68'e çıkardı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Süper Lig'deki gol sayısını 14'e çıkaran Serdar Dursun, karşılaşmanın 57. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz gördüğü sarı kart nedeniyle 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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