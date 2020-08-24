Gençler Birliği yeni yönetimi belirlendi

K-Pet 1. Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından Başkanlığa Rıfat Berkel'in oy birliği ile getirilmesi sonrasında yeni yönetim kurulu oluştu ve ilk toplantısını gerçekleştirdi.Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:Başkan: Rifat BerkelYönetim KuruluMustafa KabasakalErkut YılmabaşarFatma YahyalarHüseyin KizilHüseyin KırsaçSeymen YılmazIsmet Dağbaşı