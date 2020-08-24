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Gençler Birliği yeni yönetimi belirlendi

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Gençler Birliği yeni yönetimi belirlendi
K-Pet 1. Lig ekibi Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen Genel Kurulun ardından Başkanlığa Rıfat Berkel'in oy birliği ile getirilmesi sonrasında yeni yönetim kurulu oluştu ve ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Başkan: Rifat Berkel
Yönetim Kurulu
Cem Kanat
Mustafa Kabasakal
Erhan Daggul
Sinan Gece
Sermet Nereli
Erkut Yılmabaşar
Fatma Yahyalar
Hüseyin Kizil
Hüseyin Kırsaç
Seymen Yılmaz
Ismet Dağbaşı
Ahmet Orun
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