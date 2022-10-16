MTG, Gönyeli’ye patladı

Süper Ligin güçlü ekibi Mağusa Türk Gücü konuk olduğu Gönyeli karşısında Arif Uysal’ın yıldızlaştığı karşılaşmada sahadan 7 -0 galip ayrılarak zirve yarışında takibini sürdürdü

Stad: Gönyeli Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna-Engin Akkagün-Serdar Gürpınar.

Gönyeli: Mustafa-Buray(Anıl)-Emre-Kahraman(Murat)-Halil-Osita-Kadir(Dennis)-Rıdvan-Mehmet(Barış)-Ahmet

Mağusa Türk Gücü: Ufuk-Uğur- Issac(Lawrance)-E.Özşin(Eray)(Nevzat)-Mustafa(M.Gürlü)-M.Pote-Ünal-E.Kuvvetlişahin-Bünyamin-Arif-Şenol

Goller: Dk. 7 M. Pote, dk. 24, 59 Şenol, dk. 26, 49 ve 87, Arif Dk. 80 Uğur(MTG)



Aksa Süper Ligin 4. Haftasında sezona geç başlayan Gönyeli konuk ettiği son 3 sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü karşısında 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

Maça iyi başlayan konuk Mağusa Türk Gücü golü de erken buldu.

7. dakikada gelişen MTG atağında ceza alanında topla buluştu bekletmeden vurdu ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

24. dakikada fark 2’ye çıktı. Şealanından aldığı topla ceza alanına kadar girdi, rakibinin müdahalesine rağmen topu ağlara yollayarak takımı MTG’yi 2-0 öne geçirdi.

26. dakikadaki MTG atağında Arif ceza alanı dışından mükemmel vurdu ve takımı adına skoru 3-0 yaptı.

49. dakikada Arif bir kez daha sahneye çıktı ve ilk golüne benzer bir gol daha attı ve skoru 4-0’a taşıdı.

57. dakikada Uğur’un kullandığı kornerde Şenol kafa ile topu bir kez daha ağlara yolladı ve skor 5-0 oldu.

81. dakikadaki MTG atağında rakip defansın uzaklaştıramadığı topa sert ve düzgün vurarak topu ağlara yolladı ve skoru da 6-0 yaptı.

87. dakikada günün başarılı adamı Arif bir kez daha yerden ve düzgün bir vuruş yaparak kendisinin 3’ncü, takımının 7’nci golünü atınca maç da 7-0 sona erdi.

