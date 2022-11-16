Genç millilerimiz farklı kazandı

KKTC Cumhuriyet Kupası'nda Genç Milli Takımımız, Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 karması ile karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı millilerimiz 6-1 kazanmayı başardı.
Orta hakemliğini Hüseyin Eyyüpler’in yaptığı karşılaşmada KKTC Genç Milli Takımı'na galibiyeti getiren golleri Hüseyin Deynekli, Şükrü Hilmi Erdoğan (2), Mert Güçlücan ve Baran Derin (2) kaydederken, konuk TTFF'nin tek golü Deren Kale'den geldi.
Tarihte ilk kez KKTC için üretilen Puma marka milli formalarla ilk resmi karşılaşmada genç milliler sahne alırken, futbolcular maç sonunda büyük heyecan yaşadı.
Karşılaşma sonunda her iki takıma da kupa ve madalyalarını Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, TTFF Başkanı İrfan Davulcular, KTFF 1.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler takdim etti.
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